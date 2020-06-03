Американский форвард Сэм Деккер покинул «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с американским форвардом Сэмом Деккером после того, как у него истёк действующий контракт.



«Для американского форварда минувший сезон стал первым в европейском баскетболе. Играя за «Локомотив-Кубань», Сэм нередко демонстрировал яркую и эффектную игру. У него за плечами успешная карьера в NCAA и опыт выступления в сильнейшей лиге мира – НБА. Учитывая его баскетбольные навыки и природные данные, уверен, что его ждёт успешная карьера», — приводит слова президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева официальный сайт клуба.



Деккер стал самым эффективным игроком «Локо» в сезоне-2019/2020 по реализации двухочковых бросков: в Еврокубке Сэм забил 43 из 61 (70,5%), а в Единой лиге ВТБ — 76 из 114 (66,7%).

Американский форвард также стал рекордсменом сезона по количеству набранных очков в одной игре – 27 очков в выездном матче против «Зелёна-Гуры».