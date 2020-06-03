Полиция закрыла дело о драке с участием звезды НБА Порзингиса и российских фанатов

Госполиция Латвии закрыла уголовный процесс о конфликте возле ночного клуба Cukurfabrik в Лиепае с участием форварда «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса и группы россиян.



Как отмечает Delfi.lv, с мая 2019 года в правоохранительные органы никто так и не обратился с заявлениями — ни владельцы заведения, ни лица, получившие в результате конфликта телесные повреждения.



Напомним, в результате конфликта Порзингису разбили голову и порвали футболку. После этого баскетболист продолжал словесную перепалку с оппонентами, пообещав одному из обидчиков отправить его «обратно в Россию». Чтобы погасить конфликт, должностные лица Госполиции применили перцовый газ. Когда конфликт был улажен, два человека были переданы медикам для осмотра. Пострадавшие отказались от помощи полиции.

Видео происшествия можно посмотреть на «Чемпионате».