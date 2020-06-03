Бертанс: в зале Саратова температура +8, в раздевалке воняет, будто кто-то уже неделю умер

Латвийский защитник подмосковного клуба «Химки» Дайрис Бертанс заявил, что ему было трудно собираться на игры чемпионата Единой лиги ВТБ после матчей на высоком уровне в Евролиге.
«Тяжело собраться на такие матчи, если после двух тяжёлых игр в Евролиге ты потом летишь в Саратов, где в зале температура плюс 8 градусов, а в раздевалке так воняет, будто там кто-то уже неделю назад умер», — приводит слова Бертанса журнал Sporta Avīze.
В сезоне-2019/2020 Бертанс в Евролиге из-за травм отыграл всего семь матчей. В среднем он проводил на паркете 17 минут, набирая 4,6 очка и отдавая 1,1 передачи при точности дальних бросков 42,9%.
В Единой лиге ВТБ латвийский защитник сыграл 13 матчей и в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,8 передачи, проводя на площадке по 20 минут.
Напомним, контракт Бертанса с «Химками» будет действовать ещё один сезон.
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