Бертанс: в зале Саратова температура +8, в раздевалке воняет, будто кто-то уже неделю умер

Латвийский защитник подмосковного клуба «Химки» Дайрис Бертанс заявил, что ему было трудно собираться на игры чемпионата Единой лиги ВТБ после матчей на высоком уровне в Евролиге.

«Тяжело собраться на такие матчи, если после двух тяжёлых игр в Евролиге ты потом летишь в Саратов, где в зале температура плюс 8 градусов, а в раздевалке так воняет, будто там кто-то уже неделю назад умер», — приводит слова Бертанса журнал Sporta Avīze.



В сезоне-2019/2020 Бертанс в Евролиге из-за травм отыграл всего семь матчей. В среднем он проводил на паркете 17 минут, набирая 4,6 очка и отдавая 1,1 передачи при точности дальних бросков 42,9%.



В Единой лиге ВТБ латвийский защитник сыграл 13 матчей и в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,8 передачи, проводя на площадке по 20 минут.



Напомним, контракт Бертанса с «Химками» будет действовать ещё один сезон.