ЦСКА подписал новый контракт с защитником Александром Хоменко

Московский ЦСКА сохранил в составе защитника Александра Хоменко, стороны подписали новый контракт. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления ещё на сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

«Хоменко работает в нашей обойме с первого моего года в ЦСКА, он постоянно находился под наблюдением всего тренерского штаба, участвовал в предсезонках, принимал участие в матчах. В последние два года его подключения к работе основной команды были более активными. Я вижу, что Саша очень увлечён своим делом, обладает большой мотивацией, чтобы пробиться в команду. Он всегда был парнем, настроенным на профессиональный рост. Работая с нами, Хоменко добился вызова в лагерь национальной сборной. Приятно, что в нашей системе растут хорошие молодые игроки, мы постоянно следим за ними и рады давать шанс», — отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Год назад Александр дебютировал в Евролиге, заработав звание чемпиона главного европейского клубного турнира. В минувшем сезоне защитник провёл всего один матч в Единой лиге ВТБ, при этом являлся лидером ЦСКА-2. Его средние показатели в Суперлиге-1 – 14,5 очка, 3,4 подбора, 3,1 передачи, 1,6 перехвата за 26,6 минуты.