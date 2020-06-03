Кайл Хайнс записал обращение к ЦСКА

Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс записал видеообращение к «армейцам», поблагодарив их за время, проведённое в столичной команде.



«Трудно выразить словами, что последние годы значили для меня. Когда я впервые прибыл в Москву, это был просто город. Теперь она превратилась в мой дом. Когда я впервые попал в ЦСКА, это была просто команда. Теперь же это моя жизнь. И все, к кому я сейчас обращаюсь, знайте, вы стали для меня настоящей семьёй и друзьями.



Прежде всего я хочу поблагодарить мистера Ватутина, господина Иванова, Наталью Фураеву и весь менеджмент клуба за предоставленную мне возможность быть капитаном команды. Спасибо Лиге ВТБ, тренерам и штабу. Что я могу сказать? Спасибо за всё, что вы сделали для меня не только на площадке, но и за её пределами. Спасибо, что помогали мне стать лучше, делали из меня лидера.



Многие будут вспоминать два трофея Евролиги, шесть титулов в Единой лиге ВТБ, шесть «Финалов четырёх», наши боевые победы на протяжении этих шести лет. Я же буду больше помнить отношения, дружбу, которые мы выстроили вместе с вами всеми», — сказал Хайнс.

Полная запись обращения Хайнса доступна на его странице в «Инстаграме».