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«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Хайнсом

«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Хайнсом
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Милан» объявил о подписании контракта с центровым Кайлом Хайнсом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт команды.

Напомним, 3 июня было официально объявлено об уходе Хайнса из московского ЦСКА, в котором он играл на протяжении последних семи лет.

Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.

Отметим, что карьеру в Европе Хайнс также начинал в Италии. В 2008 году он подписал контракт с малоизвестным клубом «Вероли».

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