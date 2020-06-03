«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Хайнсом

Баскетбольный клуб «Милан» объявил о подписании контракта с центровым Кайлом Хайнсом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт команды.



Напомним, 3 июня было официально объявлено об уходе Хайнса из московского ЦСКА, в котором он играл на протяжении последних семи лет.



Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.



Отметим, что карьеру в Европе Хайнс также начинал в Италии. В 2008 году он подписал контракт с малоизвестным клубом «Вероли».