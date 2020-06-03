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Ватутин: мы еще до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество с Хайнсом

Ватутин: мы еще до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество с Хайнсом
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из команды центрового и капитана Кайла Хайнса.

«Это далеко не лучший день для клуба и наших болельщиков. Конечно, каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы еще до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество, но все же жизнь дает нам новые испытания. Кайл провел у нас семь великолепных сезонов, помог выиграть два титула чемпиона Евролиги, блестяще справлялся с функциями капитана, стал настоящим символом команды. Его вклад в наши общие успехи нельзя переоценить, и мы с большим уважением относимся к решению игрока принять новый вызов, начать новый этап в своей жизни. Нам – товарищам по команде, тренерам, штабу клуба, болельщикам – будет недоставать Кайла, будем скучать по Джианне, Ане и Джастину, мы все желаем здоровья и счастья всей дружной семье Хайнсов. Огромное спасибо за все эти годы! Еще увидимся», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

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