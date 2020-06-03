«Коби — неприкасаемый». Граффити с Брайантом не тронули во время беспорядков в США

Несмотря на то что большое количество граффити было закрашено в Лос-Анджелесе во время протестов, изображения легенды НБА Коби Брайанта и его дочери оказались нетронутыми.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Legion Hoops.

«Они знают, что Коби — неприкасаемый», — подписала фото в своём «инстаграме» Ванесса Брайант.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



Из-за этого США охвачены волной беспорядков.



Кроме того, в Боснии фанаты решили почтить память Брайанта, нарисовав гигантский мурал на стене школы.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».