Американский тренер ЦСКА: просто невероятно, с чем столкнулся мир. Столько смертей

Американский тренер баскетбольного клуба ЦСКА Дэррил Миддлтон поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
«Я улетел в Испанию почти две недели назад. Оставался в Москве больше двух месяцев, потому что ждал решения Евролиги. В такой ситуации не хотелось лететь сначала в Испанию, а потом обратно. Два месяца изоляции в Москве — это было тяжело. Не стало баскетбола, а это вся моя жизнь. Я мог находиться только в квартире и выходить лишь за продуктами. Я пересматривал старые матчи, убирался по дому и готовил — вот и всё, чем я занимался эти два месяца.
Это было самое тяжёлое время для каждого, не только для меня. Весь мир остановился, все закрылись на карантин. Просто невероятно, с чем столкнулся мир… Столько смертей… Остаётся только молиться, что вакцина будет найдена, что всё это никогда не повторится. Если же всё-таки это произойдёт, мы, надеюсь, будем готовы. Сейчас в Испании уже почти всё работает, всё открылось. Мы можем есть внутри и снаружи ресторанов, магазины открыты, только нужно соблюдать дистанцию. Но всё работает», — цитирует Миддлтона «Р-Спорт».
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