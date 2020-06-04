Немецкая лига запрещает игрокам протестовать против убийства Джорджа Флойда.



«Политические заявления запрещены в лиге, вербально или невербально. Для нас, как и в футболе, главное следующее: мы занимаемся спортом и не должно быть никакой политики в любом направлении, так что мы не открываем эту дверь. Тем не менее, мы бы поняли, если бы заявления касались игроков НБА», — приводит слова управляющего директора Немецкой баскетбольной лиги Штефана Хольца Eurohoops.



Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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