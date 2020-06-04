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«Барселона» поспорит с российскими топ-клубами за 16-летнего Егора Ванина

«Барселона» поспорит с российскими топ-клубами за 16-летнего Егора Ванина
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Игрок юношеской сборной России Егор Ванин попал в сферу интересов российских и европейских топ-клубов. Об этом сообщил агент баскетболиста Максим Шарифьянов, также представляющий интересы Тимофея Мозгова.

«Интерес к Егору есть от всех российских топ-клубов и нескольких зарубежных команд самого высокого уровня. Выбор будет сделан нынешним летом, но перед этим надо всё хорошо взвесить. Решение очень ответственное. Мы работаем с Егором не так давно. Пока была возможность, до карантина, он индивидуально занимался с сильными тренерами. Следим за его учёбой, что тоже важно на этом этапе и поможет ему в будущем», — приводят слова Шарифьянова «Известия».

По данным издания, в услугах 16-летнего Ванина заинтересована «Барселона».

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