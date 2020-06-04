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Карри и Томпсон встали на одно колено во время акции протеста. Фото

Карри и Томпсон встали на одно колено во время акции протеста. Фото
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с супругой Айешей, а также Клэй Томпсон приняли участие в мирной акции протеста против полицейской жестокости и расовой несправедливости.

Баскетболисты находились среди участников шествия и встали на одно колено, почтив память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полицейского.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Криса Монтано.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Сезон-2019/2020 в НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что решение о возобновлении сезона НБА с участием 22 команд будет принято большинством голосов 4 июня.

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