Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Не стреляй в меня». Лонзо Болл поучаствовал в записи песни против жестокости полиции

«Не стреляй в меня». Лонзо Болл поучаствовал в записи песни против жестокости полиции
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл вместе со своим братом Лианджело поучаствовал в записи песни «Не стреляй в меня». Её текст направлен против жестокости полицейских.

Лонзо и Лианджело также приняли участие в мирном протесте в Чино-Хиллс (Калифорния), вызванном жестокими действиями полицейского и гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Песня доступна в подборке Various Artists в YouTube.

Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров уложил его на асфальт, надавил ногой на шею и удерживал её так около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Чемпион НБА Джексон потребовал смертной казни для убийцы Джорджа Флойда
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020