«Не стреляй в меня». Лонзо Болл поучаствовал в записи песни против жестокости полиции

Разыгрывающий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл вместе со своим братом Лианджело поучаствовал в записи песни «Не стреляй в меня». Её текст направлен против жестокости полицейских.



Лонзо и Лианджело также приняли участие в мирном протесте в Чино-Хиллс (Калифорния), вызванном жестокими действиями полицейского и гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Песня доступна в подборке Various Artists в YouTube.

Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров уложил его на асфальт, надавил ногой на шею и удерживал её так около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.