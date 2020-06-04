Чемпионат Китая назвал дату возобновления сезона

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) возобновит прерванный из-за пандемии коронавируса сезон 20 июня, сообщает Sportando. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей в двух города – Циндао (Серер) и Дунгуане (Юг).



Поскольку сезон в китайской лиге была остановлен ещё в январе, предполагалось, что именно она раньше остальных сможет возобновить проведение соревнований и стать моделью для остальных. Но пока воплощение данного сценария откладывалось. До конца регулярного чемпионата китайской лиги осталось провести 16 игровых дней — это 1/3 сезона.

Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.