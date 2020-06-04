Чемпионат Китая назвал дату возобновления сезона
Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) возобновит прерванный из-за пандемии коронавируса сезон 20 июня, сообщает Sportando. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей в двух города – Циндао (Серер) и Дунгуане (Юг).
Поскольку сезон в китайской лиге была остановлен ещё в январе, предполагалось, что именно она раньше остальных сможет возобновить проведение соревнований и стать моделью для остальных. Но пока воплощение данного сценария откладывалось. До конца регулярного чемпионата китайской лиги осталось провести 16 игровых дней — это 1/3 сезона.
Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
- 4 июня 2020
-
13:57
-
13:35
-
12:53
-
12:43
-
10:48
-
09:58
-
08:42
-
07:57
-
07:04
-
04:44
-
03:55
-
01:07
- 3 июня 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:52
-
19:44
-
18:36
-
17:11
-
17:06
-
16:15
-
14:31
-
14:13
-
13:47
-
13:39
-
13:20
-
13:12
-
12:52
-
11:52
-
10:56
-
09:25
-
07:43
-
07:29
-
07:16
-
02:37
Партнерский контент