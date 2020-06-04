Чернокожий тренер ЦСКА: за 30 лет в Европе у меня никогда не было проблем с расизмом

Американский тренер баскетбольного клуба ЦСКА Дэррил Миддлтон рассказал, что за 30 лет жизни в Европе он не сталкивался с его проявлениями расизма.

«В США сейчас очень большие проблемы. Я понимаю протесты, но не понимаю, когда люди грабят магазины, разбивают окна, сжигают машины… Думаю, что это никак не поможет решить проблему, а только её усугубит, сделает всё лишь хуже. Я живу в Европе уже 30 лет, и у меня никогда не было проблем с расизмом. Хотя, конечно, он существует и никогда не исчезнет навсегда», — приводит слова Миддлтона «Р-Спорт».



Напомним, массовые протесты и беспорядки начались в США после трагической гибели афроамериканца Джона Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров уложил его на асфальт, надавил ногой на шею и удерживал её так около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.