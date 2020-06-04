«Нижний Новгород» расстался с американским защитником Брэндоном Брауном

Американский защитник Брэндон Браун, выступавший в сезоне-2019/2020 в составе «Нижнего Новгорода», покинул клуб по истечении срока контракта, сообщает официальный сайт команды.



Браун продолжит карьеру в клубе «Метрополитан 92» из высшей лиги Pro A французского чемпионата.



В сезоне Брэндон стал лидером «Нижнего Новгорода». В Единой лиге ВТБ в 18 матчах он в среднем набирал 13,5 очка, делал 2,1 подбора и отдавал по 5,9 передачи. В Лиге чемпионов защитник принял участие в 16 встречах (4,1 очка, 2,5 подбора, 6,4 передачи).



«Мы искренне благодарим Брэндона за то, что он сделал сезон-2019/2020 особенным для «Нижнего Новгорода», и желаем ему ярких выступлений за новый клуб», — сказано в заявлении команды.