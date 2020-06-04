Украинская баскетболистка, признанная лучшей в Европе, продолжит карьеру в России

Лучшая баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова продолжит карьеру в России и подпишет контракт с «Динамо» из Новосибирска, сообщает Eurobasket.

В новосибирском «Динамо» Ягупова объединится с ещё одной украинкой Людмилой Науменко. Девушки уже выступали вместе за французский «Лилль», с которым в 2017 году стали чемпионками Франции.

Ягупова провела блестящий прошлый сезон за турецкий «Фенербахче», в 18 играх набирая в среднем 19,8 очка, совершая 5,0 подбора и 1,9 перехвата, отдавая 4,2 передачи.

Также 28-летняя баскетболистка сыграла 13 матчей в Евролиге, набирая 21,3 очка, делая 5,7 подбора, 5,4 передачи и 1,9 перехвата. Отметим, Ягупова — первая украинка, которая была признана MVP сезона в Евролиге.