Сергей Панов: я на свободе, все сообщения о моём аресте не соответствуют действительности

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов подтвердил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального министерства спорта. При этом Панов отметил, что он находится на свободе и все сообщения о его аресте являются не соответствующими действительности.



«Первое, что я хочу сказать, — я на свободе, и все сообщения в прессе о моём аресте не соответствуют действительности. Следственный комитет РФ по Нижегородской области действительно проводит проверку по озвученному в СМИ факту. Я уверен в профессионализме сотрудников наших органов и надеюсь, что в ближайшее время истина будет установлена.

Все сотрудники БК «Нижний Новгород» работают в обычном режиме: готовимся к новому сезону, ведём переговоры с игроками. Самочувствие экипажа нашего корабля бодрое», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.