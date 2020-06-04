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Родман обратился к Трампу с призывом из-за ситуации в США

Родман обратился к Трампу с призывом из-за ситуации в США
Баскетбол / НБА 0

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом сделать страну безопасной для меньшинств.

«Сделаем Америку снова великой!» — написал Дональд Трамп в своём «твиттере».

«Сделайте Америку безопасной для меньшинств», — ответил Трампу в комментариях Деннис Родман.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.

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