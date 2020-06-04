НБА приняла решение возобновить сезон

Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Чемпионат будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона стал «Портленд Трэйл Блэйзерс», об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Шамс Чарания.

Чемпионат возобновится с участием 22 команд. Ранее был представлен соответствующий план, который, видимо, нашёл поддержку.

Ранее оговаривавшийся план предусматривал, что каждая команда должна провести по 8 встреч для определения состава плей-офф. Помимо 16 команд, которые находились в зоне плей-офф к моменту приостановки сезона, в его продолжении примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».

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