«Никс» начали поиски нового тренера сразу после решения НБА возобновить сезон
Сегодня, 4 июня, стало известно, что руководство НБА приняло решение возобновить сезон. Чемпионат будет доигран в формате 22 команд. Восемь коллективов, которые уже не претендуют на выход в плей-офф, не будут принимать участия в оставшейся части соревнований. Среди них и «Нью-Йорк Никс».
В «Никс», как только стало известно о завершении сезона для команды, приняли решение приступить к поиску нового главного тренера, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Главным претендентом на этот пост является Том Тибодо, известный работой с «Чикаго Буллз» и «Миннесотой Тимбервулвз».
«Никс» остались без главного тренера в ходе сезона, когда с поста рулевого уволили Дэвида Физдейла.
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