Агент Слукаса опроверг информацию о переходе баскетболиста в «Олимпиакос»

Сегодня, 4 июня, в СМИ появилась информация, что разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Греции Костас Слукас покинет турецкий клуб и продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Утверждалось, что баскетболист согласовал с руководством пирейского клуба трёхлетний контракт.
Но агент Костаса Панос Капазоглу поспешил опровергнуть эту информацию.
«С большим уважением к работе всех спортивных СМИ, сайтов и фрилансеров. Хочу повторить ещё раз, что у Костаса Слукаса действующий контракт с „Фенербахче“. Он не ведёт переговоры ни с одним из клубов мира», — написал Капазоглу на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Слукас защищает цвета «Фенербахче» с 2015 года. За это время завоевал с командой трофей Евролиги, трижды становился чемпионом Турции и обладателем кубка страны.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 он принял участие в 25 матчах, набирая в них 11,6 очка и совершая 6,1 передачи.
- 4 июня 2020
-
23:04
-
22:10
-
21:09
-
20:41
-
19:41
-
19:39
-
17:19
-
17:06
-
16:52
-
15:25
-
15:13
-
13:57
-
13:35
-
12:53
-
12:43
-
10:48
-
09:58
-
08:42
-
07:57
-
07:04
-
04:44
-
03:55
-
01:07
- 3 июня 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:52
-
19:44
-
18:36
-
17:11
-
17:06
-
16:15
-
14:31
-
14:13
-
13:47