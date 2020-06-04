Агент Слукаса опроверг информацию о переходе баскетболиста в «Олимпиакос»

Сегодня, 4 июня, в СМИ появилась информация, что разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Греции Костас Слукас покинет турецкий клуб и продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Утверждалось, что баскетболист согласовал с руководством пирейского клуба трёхлетний контракт.

Но агент Костаса Панос Капазоглу поспешил опровергнуть эту информацию.

«С большим уважением к работе всех спортивных СМИ, сайтов и фрилансеров. Хочу повторить ещё раз, что у Костаса Слукаса действующий контракт с „Фенербахче“. Он не ведёт переговоры ни с одним из клубов мира», — написал Капазоглу на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Слукас защищает цвета «Фенербахче» с 2015 года. За это время завоевал с командой трофей Евролиги, трижды становился чемпионом Турции и обладателем кубка страны.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 он принял участие в 25 матчах, набирая в них 11,6 очка и совершая 6,1 передачи.