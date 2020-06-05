Леброн обвинил журналистку Fox News в двойных стандартах из-за протестного жеста

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на заявление ведущей FOX News Лоры Ингрэм, поддержавшей квотербэка, выступающего в НФЛ Дрю Бриза. Тот критически отнёсся к инициативе демонстрации протестного жеста, во время исполнения гимна США, что вызвало отрицательную реакцию Джеймса.

Ингрем защитила Бриза и заявила, что игрок имеет право на своё мнение. Тогда Леброн уже ответил и журналистке.

«Если вы до сих пор не поняли, почему мы протестуем и ведём себя таки образом, то скажу, что всё это потому, что мы устали от такого отношения. Существует ли более простой способ донести до вас это? Хочу обратиться к своим людям, не переживайте, я не остановлюсь», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».