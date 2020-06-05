NCAA продлила сроки снятия кандидатуры с драфта-2020 до 3 августа

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) изменила сроки снятия кандидатуры с драфта НБА 2020 года, информирует Шэмс Чарания в «Твиттере».

Потенциальные новички получили возможность отозвать заявку либо до 3 августа, либо в течение 10 дней после окончания драфт-комбайна.



Также ранее стало известно, что НБА может отдать первые 8 пиков лотереи драфта клубам, которые не доиграют сезон. Саму же процедуру драфта планируется провести 25 сентября.



Вчера, 4 июня, совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».