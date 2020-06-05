Экс-жена Рыжего Иванушки продаёт квартиру за 26 млн. Она переехала к форварду «Зенита»

Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки», опубликовала объявление о продаже квартиры стоимостью 26 млн руб. Расстаться с недвижимостью в Москве она решила, чтобы переехать вместе с баскетболистом «Зенита» Андреем Зубковым в новый загородный дом.



«Продаётся трёхкомнатная квартира в добротном сталинском доме. Высокие потолки, гостиная удачно объединена с кухней, из просторной спальни вход в ванную комнату, есть комната-гардеробная, два санузла. По планировке квартира распашная — окна на разные стороны, отличный вид во двор и на тихую улицу. Ремонту 10 лет. Квартира для любителей спокойного респектабельного центра. Рядом Белый дом, набережная, парки, скверы, вся инфраструктура, до метро 10 минут пешком. Торг есть», — сказано в объявлении.

«Хотим купить дом за городом, поэтому большая квартира в Москве не нужна. Для троих детей и собаки — самое то. В Питере мы живём временно, пока муж здесь работает. Жильё собираемся приобретать в столице», — приводит слова Марии StarHit.



Григорьева-Апполонова 16 лет была замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым. В этом браке Мария родила двух сыновей — Ивана и Артемия. На аккаунт Марии в «Инстаграме» подписано почти 700 тыс. человек.