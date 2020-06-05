Анна Седокова и Янис Тимма развеяли слухи о расставании

Известная певица Анна Седокова регулярно публиковала в «Инстаграме» фото вместе с Янисом Тиммой, но в какой-то момент резко прекратила это делать. Поклонники артистки предположили, что она рассталась с баскетболистом «Химок».



Седокова поспешила развеять сомнения и опубликовала снимок с нарисованным на стекле сердечком и словом «люблю», а в подписи к фото разместила стих, посвящённый Янису.



«День в этой суете

Ты и есть моя тень

Ты мои сто путей

Моя ночь и мой день

Давай по памяти улетим

Сколько можно мы же хотим

Уже сложно необходим

Не смогу так ни с кем другим», — написала Седокова.



Тима оставил комментарий к этой записи в виде 10 эмодзи с сердечками.

Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.