Анна Седокова и Янис Тимма развеяли слухи о расставании

Известная певица Анна Седокова регулярно публиковала в «Инстаграме» фото вместе с Янисом Тиммой, но в какой-то момент резко прекратила это делать. Поклонники артистки предположили, что она рассталась с баскетболистом «Химок».
Седокова поспешила развеять сомнения и опубликовала снимок с нарисованным на стекле сердечком и словом «люблю», а в подписи к фото разместила стих, посвящённый Янису.
«День в этой суете
Ты и есть моя тень
Ты мои сто путей
Моя ночь и мой день
Давай по памяти улетим
Сколько можно мы же хотим
Уже сложно необходим
Не смогу так ни с кем другим», — написала Седокова.
Тима оставил комментарий к этой записи в виде 10 эмодзи с сердечками.
Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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