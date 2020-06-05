«Црвена Звезда» согласовала трёхлетний контракт с Сашей Обрадовичем
Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» договорился о подписании трёхлетнего контракта с сербским тренером Сашей Обрадовичем, сообщает Eurohoops.
Обрадович с 2019 года был главным тренером «Монако» и имел действующее соглашение на следующий сезон. За досрочное расторжение контракта специалисту придётся заплатить клубу из Монте-Карло компенсацию. Её размер не называется.
Обрадович родился в Белграде и первые шесть лет игровой карьеры провёл в «Црвене Звезде». В последний раз он тренировал клуб из Евролиги в сезоне-2014/2015, когда работал с «Берлином». Расставшись с немецким клубом, он возглавил «Локомотив-Кубань». Там он проработал с ноября 2016 года по 2018 год, после чего присоединился к «Монако».
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