В НБА рассказали о плане действий, если у кого-то из игроков выявят коронавирус

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал о плане действий в случае обнаружения у игрока коронавируса после рестарта сезона.

«Должна ли команда в такой ситуации сняться? Я верю, что этого не понадобится. Мы работаем с группой наших экспертов, а также органами общественного здравоохранения во Флориде. И мнение таково: если тестирование баскетболистов будет ежедневным и нам удастся отслеживать все его контакты, то в случае заражения мы можем просто отделить его от команды. И после этого продолжить тестировать игрока и всех остальных. Считаем, что нам не придётся всё останавливать, если у одного игрока будет положительный результат», – приводит слова Сильвера Clutch Points.

Вчера, 4 июня, совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».