Карнишовас – о завершении сезона для «Чикаго Буллз»: понимаем, что нужен был компромисс

Вице-президент «Чикаго Буллз» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас прокомментировал решение НБА завершить сезон-2019/20 лишь с 22 командам, что подразумевает завершение выступлений для его клуба.

«Выступление после рестарта стало бы полезным для развития наших игроков, но мы понимаем, что нужен был компромисс. Поэтому поддерживаем принятое советом лиги решение. Мы постараемся проявить креативность, чтобы дать нашим игрокам возможность прогрессировать, даже с учётом того, что они не выйдут на площадку в этом сезоне.



Комиссару Адаму Сильверу пришлось взять на себя большую ответственность, чтобы принять лучшее решение для НБА в этих поистине неординарных условиях. И я благодарен ему за проделанную работу», – приводятся слова Карнишоваса журналист Эрик Вудйярд в «Твиттере».

Вчера, 4 июня, совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».