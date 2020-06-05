«Люди наконец видят то, что мы наблюдали всю жизнь». Шакил О'Нил – о ситуации в США

Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил прокомментировал ситуацию с расовым неравенством в США и протестами, которые произошли в ответ на трагическую гибель афроамериканца Джорджа Флойда.



«Люди наконец видят то, что мы наблюдали всю нашу жизнь… На дворе 2020 год. Вы могли бы подумать, что в 2020 году ситуация уже должна улучшаться. Но из разговоров с некоторыми более взрослыми людьми, именно так они чувствовали себя в 1950–1960-х годах», — заявил Шак.



Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров уложил его на асфальт, надавил ногой на шею и удерживал её так около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. В результате Флойд потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.



О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году. За карьеру О’Нил реализовал 52,7% штрафных бросков.