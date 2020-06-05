Кущенко — о прерванном сезоне Единой лиги ВТБ: вирус просто съел всю интригу

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил сожаление в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса баскетбольный сезон пришлось завершить досрочно. По его словам, в этот раз в Единой лиге ВТБ была серьёзная интрига.

«Могу только сожалеть, что этот сезон закончился именно так. Была очень серьёзная спортивная интрига, в таблице все шли очень плотно в марте. Это самое большое сожаление. Понятно, что победитель здесь – пандемия под названием COVID-19. Вирус просто съел всю интригу.



Надеюсь, что ситуация, которая на следующий сезон прогнозируется, сбудется, и мы сыграем полноценный сезон. У нас будет три представителя в Евролиге и два – в Еврокубке, что позволяет клубам собрать очень качественные составы», – рассказал Кущенко в эфире ток-шоу «Дай пять», запись которого размещена в группе МЛБЛ в социальной сети «ВКонтакте».