43-летний форвард Винс Картер официально завершил карьеру, сообщает страница ESPN в «Инстаграме». Ещё до старта сезона-2019/2020 было известно, что ветеран лиги проводит свой последний год в качестве игрока. После приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса появились сомнения, появится ли Картер ещё когда-нибудь на паркете.

Вчера же, 4 июня, НБА объявила о возобновлении сезона в формате 22 команд, среди которых нет «Атланты Хоукс», цвета которой и защищал Винс. Таким образом, сезон для форварда завершён, а вместе с ним закончилась и многолетняя карьера.

Картер выступал в лиге с 1998 года и за это время защищал цвета «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланты Хоукс».

В регулярных чемпионатах он принял участие в 1561 встрече, набирая в них 16,7 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд.