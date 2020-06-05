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Леброн отреагировал на избиение белого мужчины полицией в Баффало

Леброн отреагировал на избиение белого мужчины полицией в Баффало
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на крайне неприятный эпизод, который произошёл во время одной из акций протеста в Баффало (штат Нью-Йорк, США).

75-летний мужчина вышел на манифестацию против полицейского насилия и подвергся нападению со стороны представителей правоохранительных органов. Полицейские оттеснили пожилого человека и оттолкнули, в результате чего тот упал на землю, ударился головой о тротуар и получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

«Слышал, что полицейские заявили, будто этот мужчина споткнулся и упал. Чёрт возьми, что?! Прекратите не ставить людей ни во что. Неважно, какого цвета ваша кожа, если вы не злитесь, когда видите часть проблемы и с этой стороны», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети «Твиттер».

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