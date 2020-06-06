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Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством

Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством.

«Сегодня мы объявляем, что будем делать пожертвования в размере $ 100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию», — говорится в заявлении в «твиттере» Jordan.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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