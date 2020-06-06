Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством.

«Сегодня мы объявляем, что будем делать пожертвования в размере $ 100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию», — говорится в заявлении в «твиттере» Jordan.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.