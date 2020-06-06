Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан пожертвует $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством.
«Сегодня мы объявляем, что будем делать пожертвования в размере $ 100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию», — говорится в заявлении в «твиттере» Jordan.
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
- 6 июня 2020
-
04:35
-
00:20
- 5 июня 2020
-
23:21
-
22:36
-
21:51
-
20:41
-
19:48
-
18:45
-
17:49
-
15:37
-
15:19
-
14:39
-
14:18
-
13:01
-
11:02
-
10:44
-
09:47
-
08:16
-
06:10
-
02:51
-
02:37
-
00:46
- 4 июня 2020
-
23:14
-
23:04
-
22:10
-
21:09
-
20:41
-
19:41
-
19:39
-
17:19
-
17:06
-
16:52
-
15:25
-
15:13
-
13:57