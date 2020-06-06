Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд
Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».
Отмечается, что принятие решения было единогласным. Все 28 представителей игроков на конференции проголосовали за разработанный план НБА.
Ранее совет директоров НБА также одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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Профсоюз игроков не принял предложенную НБА дату начала нового сезона
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