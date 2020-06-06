Дюрант — о ситуации в США: всё, что происходит сейчас, вызывает у меня большую гордость

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал ситуацию с гибелью американца Джорджа Флойда 25 мая в результате жестоких действий полицейских во время задержания.

«Речь идет о нашей культуре. Я видел заботу, любовь и внимание, которые мы получили как сообщество. Всё, что происходит сейчас, вызывает у меня большую гордость. У нас многое за спиной, но мы продолжаем бороться. Приятно видеть, что все собираются вместе, как единое целое сейчас для того, во что мы все верим, что все равны. Сообщество чернокожих всегда держится вместе во время трагедии. Но видеть, что все поддерживают нас по-своему, это круто.

Мы хотим посмотреть, как полиция справится с этой ситуацией, и я с нетерпением жду, когда будет восстановлено правосудие.

Важно, чтобы белые получили понимание истории чернокожих и откуда мы родом. Поймите бедственное положение чернокожих и каково им жить в Америке. Есть ситуации, в которые вы можете вернуться, изучить и понять», — цитирует Дюранта Clutch Points.