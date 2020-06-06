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Мораторий на подписание контрактов со свободными агентами в НБА составит всего два дня

Мораторий на подписание контрактов со свободными агентами в НБА составит всего два дня
Баскетбол / НБА 0

Мораторий на подписание контрактов со свободными агентами в межсезонье в Национальной баскетбольной ассоциации составит всего два дня, сообщает RealGM. Рынок свободных агентов будет открыт 18 октября, а уже 20-го игроки и команды смогут вести переговоры и подписывать контракты. Обычно мораторий составляет семь дней, но он был сокращён из-за изменений в календаре на фоне приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственный коллектив, выступивший против рестарта сезона, — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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