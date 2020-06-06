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Харден однажды потратил $ 1 млн за одну ночь в стрип-клубе

Харден однажды потратил $ 1 млн за одну ночь в стрип-клубе
Баскетбол / НБА 0

Актёр и ведущий Джамил Клэй рассказал, как Джеймс Харден однажды потратил $ 1 млн за ночь в стрип-клубе. По словам Клэя, после этого в клубе повесили майку с его номером.

«После этого они решили повесить в своём клубе его джерси», — рассказал Джамил Клэй, чьи слова приводит Fadeaway World.

В НБА известно о любви Хардена к стрип-клубам.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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