Хайнс назвал кандидатов на должность капитана ЦСКА

Экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс, несколько дней назад покинувший команду из Москвы и присоединившийся к «Милану», рассказал, кто вместо него может примерить капитанскую повязку.

«Думаю, есть три варианта, кто должен стать следующим капитаном ЦСКА. Андрей Воронцевич дольше всех играет в команде, он в клубе с молодых лет. Понимает, что такое быть частью ЦСКА. Никита Курбанов — очень сильный игрок, все российские игроки хотят быть похожи на него. Он тоже воспитан в системе ЦСКА, видел и хорошее, и плохое.

Или это может быть Семён Антонов — пример для всех и на площадке, и вне её. Каждую тренировку, не говоря уже о матчах, он проводит с одинаковым энтузиазмом. Всегда горит, играет с сердцем", — приводит слова Хайнса пресс-служба ЦСКА на официальной странице команды во «ВКонтакте».