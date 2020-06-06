Хайнс признался, что с трудом принял решение покинуть Москву

Экс-центровой ЦСКА Кайл Хайнс, который несколько дней назад подписал контракт с «Миланом», признался, что ему непросто далось решение покинут команду из Москвы. Кроме того американец объяснил, что заставило его пойти на такой шаг.

«Мне было очень сложно принять решение, потому что Москва и ЦСКА стали моим домом за семь лет. Не знаю, как долго ещё буду играть до завершения карьеры, и мне был нужен новый вызов, новый опыт. „Милан“ и Мессина дают мне эту возможность. Мне интересно вновь поработать с Мессиной, вновь сыграть с Серхио Родригесом и Владо Мицовым», — приводит слова Хайнса официальная страница ЦСКА в социальной сети «Вконтакте».

Хайнс выступал в составе ЦСКА семь сезонов и дважды выиграл с командой трофей Евролиги.