Призёр чемпионата мира Носов осуждён за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику

Бывший центровой сборной России по баскетболу, а ныне директор женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов осуждён за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику, сообщает издание «Урал-пресс-информ».

Решением суда Носова обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей. Мировой суд Сосновского района Челябинской области вынес соответствующее решение в отношении Носова 19 мая. При этом баскетболист на заседание не явился.

Инцидент между Носовым и пострадавшей Лидией Сидякиной произошёл 6 марта.

«Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и всё-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать «закладки»», — сказала потерпевшая.