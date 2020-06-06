Призёр чемпионата мира Носов осуждён за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику

Бывший центровой сборной России по баскетболу, а ныне директор женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов осуждён за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику, сообщает издание «Урал-пресс-информ».
Решением суда Носова обязали выплатить штраф в размере 5000 рублей. Мировой суд Сосновского района Челябинской области вынес соответствующее решение в отношении Носова 19 мая. При этом баскетболист на заседание не явился.
Инцидент между Носовым и пострадавшей Лидией Сидякиной произошёл 6 марта.
«Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и всё-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать «закладки»», — сказала потерпевшая.
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