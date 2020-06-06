«Фенербахче» может потерять место в Евролиге из-за долгов. Клуб отпускает своих лидеров
Руководство «Фенербахче» уже к 8 июня должно представить Евролиге план по выплате задолженности игрокам и тренерскому составу. В клубе уже получили подписи всех баскетболистов и теперь ожидают решения наставника команды Желько Обрадовича.
Долги должны быть выплачены до 15 августа. В случае если это условие будет нарушено, все игроки получат статус свободных агентов, а клуб лишится места в Евролиге, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ника Бакули.
В то же время портал Gazzetta сообщает, что стамбульцы расстанутся с лидерами коллектива Николой Калиничем, Дерриком Уильямсом и Жоффри Ловернем. Контракты этих исполнителей подошли к концу, и «Фенербахче» не в состоянии предложить им новые соглашения.
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