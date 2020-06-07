Бобан Марьянович рассказал, как пробился в НБА после провала в России

Сербский центровой клуба «Даллас Маверикс» Бобан Марьянович рассказал, как ему удалось пробиться в НБА после неудачных выступлений в России.

«У меня не получилось в ЦСКА, не получилось в «Жальгирисе». Я поехал в «Нижний Новгород», и там от меня отказались, после чего за «Раднички» в том сезоне я вообще не играл. Я всегда думал, что я просто парень, который играет в баскетбол. Но после этого провала я пересмотрел своё отношение. Я понял, что должен играть жёстко, по-настоящему биться, выкладываться на паркете. Я стал лучшим в «Црвене Звезде» и уехал в НБА. Просто в какой-то момент нужно понять, кто ты такой», — приводит слова Марьяновича «Р-спорт».

Бобан Марьянович выступает в НБА с 2015 года