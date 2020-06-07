Скаут ЦСКА рассказал, как в клубе выбирают новичков

Скаут ЦСКА Денис Годлевский рассказал, как в московском клубе выбирают новобранцев. По его словам, «армейцы» обращают внимание на множество факторов, в том числе и на те, которые не касаются умений на площадке.
«Клуб часто рассматривает игроков, которые на виду, у них уже есть солидная репутация. Это не новички, которых надо отслеживать, смотреть много матчей с их участием. Гораздо важнее узнать более глубокую информацию — о его характере, поведении в раздевалке, рабочей этике. Это важнее, чем условно посмотреть десять матчей игрока, которого и так все прекрасно знают.
Больше всего профессионализмом впечатлял Нандо де Коло. У него не было ни одной проходной игры, ни одной проходной тренировки. Неважно, с какой командой мы играем, — француз всегда был готов на 100%. Он 24 часа находится в режиме профи — этому надо учиться молодым игрокам, которым повезло быть рядом с ним. Он знал, что хочет делать на утренней, вечерней тренировке, между занятиями. Досконально знал свою рутину и не испытывал лишних эмоций, которые могут помешать делу", — приводит слова Годлевского издание «Известия».
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