Удока — главный претендент на пост тренера «Чикаго Буллз»

Ассистент главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Бретта Брауна Име Удока является основным претендентом на пост главного тренера «Чикаго Буллз», сообщает Chicago Sun-Times. В числе кандидатов на эту должность и член нынешнего тренерского штаба иллинойцев Эдриан Гриффин.

Напомним, не так давно в «Чикаго» был назначен новый генеральный менеджер — Артурас Карнишовас. Ожидается, что с его приходом перестановки на тренерской скамье неминуемы. Наставник команды Джим Бойлен не пользуется доверием и авторитетом у игроков.

Добавим, что, невзирая на скорое возобновление матчей НБА, для «Чикаго Буллз» сезон уже завершён. Команда не имела шансов на выход в плей-офф и стала одной из тех, кто не участвует в доигровке чемпионата.