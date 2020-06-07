Удока — главный претендент на пост тренера «Чикаго Буллз»
Ассистент главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Бретта Брауна Име Удока является основным претендентом на пост главного тренера «Чикаго Буллз», сообщает Chicago Sun-Times. В числе кандидатов на эту должность и член нынешнего тренерского штаба иллинойцев Эдриан Гриффин.
Напомним, не так давно в «Чикаго» был назначен новый генеральный менеджер — Артурас Карнишовас. Ожидается, что с его приходом перестановки на тренерской скамье неминуемы. Наставник команды Джим Бойлен не пользуется доверием и авторитетом у игроков.
Добавим, что, невзирая на скорое возобновление матчей НБА, для «Чикаго Буллз» сезон уже завершён. Команда не имела шансов на выход в плей-офф и стала одной из тех, кто не участвует в доигровке чемпионата.
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