«Химки» могут подписать контракт со вторым номером драфта НБА Уильямсом

Руководство «Химок» проявляет интерес к услугам тяжёлого форварда Деррика Уильямса, сообщает Gazzetta.gr. Ожидается, что американец в скором времени покинет «Фенербахче» в связи с окончанием контракта и финансовыми трудностями стамбульского клуба. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Уильямсом заинтересованы и в «Милане».

Деррик Уильямс — второй номер драфта НБА-2011. На ярмарке талантов был выбран «Миннесотой Тимбервулвз». В НБА провёл семь сезонов. Защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярных чемпионатах Деррик провёл 429 матчей, набирая в них 8,9 очка и собирая 4,0 подбора.

С 2018 года выступает в Европе. В минувшем сезоне защищал цвета «Баварии».