Тренер ЦСКА полагает, что начало сезона пройдёт без болельщиков на трибунах
Тренер баскетбольного клуба ЦСКА Дэррил Миддлтон полагает, что начало следующего сезона придётся провести без болельщиков на трибунах.
«Надеюсь, следующий сезон начнётся в срок, как запланировано. Но никто не знает на сто процентов. И уж точно он будет отличаться от того, к чему привыкли. Просто надеюсь, что будем играть при болельщиках, но в начале сезона, полагаю, их на трибунах не будет», — приводит слова американского специалиста «Р-Спорт».
Напомним, новый сезон Евролиги надеются начать 1 октября. Нынешний баскетбольный сезон был завершён досрочно как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. В обоих турнирах чемпион определён не был. Причиной завершения чемпионатов стала пандемия коронавируса.
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