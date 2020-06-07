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Тренер ЦСКА полагает, что начало сезона пройдёт без болельщиков на трибунах

Тренер ЦСКА полагает, что начало сезона пройдёт без болельщиков на трибунах
Баскетбол / Евролига 0

Тренер баскетбольного клуба ЦСКА Дэррил Миддлтон полагает, что начало следующего сезона придётся провести без болельщиков на трибунах.

«Надеюсь, следующий сезон начнётся в срок, как запланировано. Но никто не знает на сто процентов. И уж точно он будет отличаться от того, к чему привыкли. Просто надеюсь, что будем играть при болельщиках, но в начале сезона, полагаю, их на трибунах не будет», — приводит слова американского специалиста «Р-Спорт».

Напомним, новый сезон Евролиги надеются начать 1 октября. Нынешний баскетбольный сезон был завершён досрочно как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. В обоих турнирах чемпион определён не был. Причиной завершения чемпионатов стала пандемия коронавируса.

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