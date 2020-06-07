Погибший Джордж Флойд был фанатом Леброна

Брэндон Уильямс, племянник погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, рассказал, что жертва полицейского был фанатом звёздного форварда Леброна Джеймса.
«Когда „Кливленд Кавальерс“ совершили камбек в финальной серии „Голден Стэйт Уорриорз“, помню первый телефонный звонок. Сказал ему: «Ты так счастлив, словно сам выиграл титул». Флойд ответил: Ты же знаешь, как я отношусь к Леброну. Я действительно стал чемпионом". Джордж был настоящим фанатом Леброна», — приводит слова Уильямса Essentialy Sports.
Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.
После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
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