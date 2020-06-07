Братья Адетокунбо вышли на марш против расизма

Яннис и Танасис Адетокунбо в Милуоки (штат Висконсин, США) вышли на марш против расизма. Лидер «Бакс» Яннис и его брат поддержали акции, посвящённые гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«Хотим изменений, хотим справедливости. Именно поэтому сегодня мы вышли на марш. Хочу, чтобы мой ребёнок рос в Милуоки и не боялся ходить по улицам. Не хочу, чтобы в его сердце была ненависть. Мы пришли сюда не ради публичности. Мне плевать на это. Просто хочу, чтобы в Милуоки знали, что я вместе с городом», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.
Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.
После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
- 7 июня 2020
-
16:15
-
15:53
-
14:41
-
13:44
-
12:58
-
11:49
-
10:34
-
09:41
-
07:36
-
00:02
- 6 июня 2020
-
22:39
-
21:29
-
20:18
-
19:20
-
18:43
-
17:57
-
16:32
-
14:56
-
13:57
-
13:00
-
11:25
-
09:25
-
07:55
-
07:19
-
07:05
-
04:35
-
00:20
- 5 июня 2020
-
23:21
-
22:36
-
21:51
-
20:41
-
19:48
-
18:45
-
17:49
-
15:37