Братья Адетокунбо вышли на марш против расизма

Яннис и Танасис Адетокунбо в Милуоки (штат Висконсин, США) вышли на марш против расизма. Лидер «Бакс» Яннис и его брат поддержали акции, посвящённые гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Хотим изменений, хотим справедливости. Именно поэтому сегодня мы вышли на марш. Хочу, чтобы мой ребёнок рос в Милуоки и не боялся ходить по улицам. Не хочу, чтобы в его сердце была ненависть. Мы пришли сюда не ради публичности. Мне плевать на это. Просто хочу, чтобы в Милуоки знали, что я вместе с городом», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.



После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.