Крис Миддлтон поддержал акцию протеста в Милуоки

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон поддержал акцию протеста, запланированную на 7 июня в Милуоки.
«Пусть я и не смогу присутствовать на марше протеста лично, но хочу сказать, что полностью поддерживаю партнёров по команде, протестующих и движение „Жизнь чернокожего имеет значение“, — написал Миддлтон в своём „инстаграме“.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.
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