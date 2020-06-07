Крис Миддлтон поддержал акцию протеста в Милуоки

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон поддержал акцию протеста, запланированную на 7 июня в Милуоки.



«Пусть я и не смогу присутствовать на марше протеста лично, но хочу сказать, что полностью поддерживаю партнёров по команде, протестующих и движение „Жизнь чернокожего имеет значение“, — написал Миддлтон в своём „инстаграме“.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.